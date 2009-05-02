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Spor

Sırp basını: Velickovic Maccabi'de

02 Mayıs 2009 20:53


Sırp basını, Partizan’ın genç yıldızı Nikola Veliçkoviç’in Maccabi’nin teklifine “evet” dediğini iddia etti. 

Her ne kadar şu ana kadar ne Veliçkoviç, ne oyuncunun menajeri, ne de Partizan ve Maccabi kulüplerinden bir açıklama yapılmamış olsa da, bu iddianın ardından taraflardan nasıl bir cevap geleceği merak konusu.

Geçtiğimiz sezon Panathinaikos yolunu tutan Pekoviç gibi Veliçkoviç de Partizan Belgrad’ı hem Euroleague’de son 8 takım arsına taşımış, hem de Sırbistan şampiyonunun Adriyatik Ligi’nde mutlu sona ulaşmasında en büyük pay sahiplerinden biri olmuştu.

Aynı zamanda gösterdiği üstün performansla Euroleague’de “Yükselen Yıldız” ödülüne de layık görülen Sırp forvet önde gelen bir çok Avrupa kulübünün de bir numaralı transfer hedefi konumunda.


Partizan’ın Euroleague’de en skorer oyuncusu olan Veliçkoviç, 11.5 sayı ve 5.1 ribaund istatistikleriyle mücadele etmişti. Veliçkoviç ayrıca top çalma, asist ve blok istatistiklerinden takımının en iyi 3 ismi arasında da kendisine yer bulmuştu.

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