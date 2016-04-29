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Şırnak'taki PKK saldırısında ağır yaralanan iki asker GATA'da şehit oldu

Operasyonların devam ettiği Şırnak'ta 14 Mart'tan bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanıyor

29 Nisan 2016 14:08

PKK'ya yönelik Şırnak'ta yapılan operasyonlarda ağır yaralanan iki asker GATA'da şehit düştü.

Genelkurmay saat 08:00 ve 09:50’de iki askerin tedavi gördükleri askeri hastane GATA’da şehit düştüğünü duyurdu. Yapılan ilk açıklamada “28 Nisan 2016 Perşembe günü Şırnak il merkezinde devam eden operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 19.25’te şehit olmuştur” denildi.

TSK’nın ikinci açıklamasında; “26 Nisan 2016 tarihinde Şırnak’taki operasyonlar esnasında ağır yaralanan ve tedavisine GATA’da devam edilen bir asker yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 29 Nisan 2016 Cuma günü saat 00.35’de şehit oldu” ifadeleri yer aldı.

 

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