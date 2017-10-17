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Şırnak'taki kömür ocağında göçük: 4 ölü, 1 işçi aranıyor (1)

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK Kömür Ocakları bölgesinde bulunan 3 nolu kömür ocağında göçük meydana geldi

17 Ekim 2017 19:13

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK Kömür Ocakları bölgesinde bulunan 3 nolu kömür ocağında göçük meydana geldi. Göçük altından kurtarılıp hastaneye kaldırılan 7 işçiden 4\'ü, tüm müdahalelere karşın yaşamlarını yitirdi. Göçük altında kaldığı belirtilen 1 işçiyi arama kurtarma çalışmaları ise sürdürülüyor.
Şırnak ile Cizre arasında, Cudi Dağı eteklerindeki kömür ocakları bölgesinde bulunan 3 nolu açık kömür ocağında, bugün saat 15.00 sıralarında göçük meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye, UMKE ve AFAD ile sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki maden ocaklarında çalışan işçilerin de yardım ettiği kurtarma çalışmalarında 7 işçi, göçükten çıkarılarak, bölgede hazır bekletilen ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. İşçilerden sağlık durumları ağır olan 4\'ü, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. 3 işçinin hastanedeki tedavileri sürerken, göçük altında kalan 1 işçiyi arama kurtarma çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor.
Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Şırnak Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selçuk Yıldırım, arama çalışmalarının devam ettiği göçük alanına gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri de çevrede sıkı güvenlik önlemi aldı.

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