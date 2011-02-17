-ŞIRNAK'TAKİ ATIŞ TALİMİNE SORUŞTURMA TBMM (A.A) - 17.02.2011 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Genelkurmay Başkanlığının Şırnak'taki ''atış talimi'' görüntüleri konusunda soruşturma ve inceleme başlattığını bildirdi. TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gönül, ''Şırnak'ta bir birlikte bir yüzbaşının erleri dizerek atış talimi yaptığına dair'' görüntülerin medyada yer aldığının belirtilmesi üzerine, ''Olay doğruysa fevkalade üzüntü verici, olmaması gereken, fevkalade yanlış ve müessif bir olay. Genelkurmay gerekli inceleme ve soruşturmayı başlatmış durumda'' dedi. Gönül, bir başka soru üzerine, görüntüleri izlemediğini ancak bugünkü gazetelerde konuya ilişkin haberleri okuduğunu ifade etti. Gönül, ''Genelkurmay ile bu konuda bir görüşme yapıp yapmadığının sorusuna ise ''Bizim iç meselemiz'' karşılığını vermekle yetindi.