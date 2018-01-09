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Yaşam

Şırnak'ta zırhlı polis aracının çarptığı 4 yaşındaki Umut, 24 gündür uyutuluyor!

Umut Ö.’nün beyninde hasar oluştuğunu belirtildi

09 Ocak 2018 20:52

Şırnak’ın İdil ilçesinde zırhlı polis aracının çarpması sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Umut Ö. 24 gündür yoğun bakım servisinde uyutuluyor. Umut Ö.’nün beyninde hasar oluştuğunu belirten doktorlar bu nedenle uyutulmaya devam edileceğini açıkladı.

Umut, bulunduğu hastanedeki yetersiz koşullar nedeniyle Batman’daki özel bir hastaneye sevk edilmiş ve solunum cihazına bağlanmıştı. 24 gündür uyutulan Umut’un sağlık durumuna ilişkin bir gelişmeye rastlanmadı. Umut’un ailesi ise bekleyişlerini sürdürdüklerini aktardı.

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