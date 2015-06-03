Şırnak'ta YDG-H operasyonu, 43 gözaltı

Şırnak il merkezi ile Silopi ilçesinde PKK'nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi'ne (YDG-H) yönelik olduğu belirtilen eş zamanlı operasyonlarda 43 kişi gözaltına alındı. Operasyonla ilgili 37 kişinin de arandığı bildirildi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın PKK’nın gençlik yapılanması YDG-H üyelerine yönelik başlattığı bildirilen soruşturma kapsamında il merkezi ve Silopi ilçesinde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Saat 03.00 sıralarında Silopi’nin Cudi, Nur, Dicle, Şehit Harunboy, Yenişehir ve Karşıyaka mahallelerinde başlatılan operasyona çok sayıda zırhlı araç ve özel harekat timleri katıldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mehmet Selim Yalçın ve Bayram Kaplan’ın haberine göre, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak yapılan operasyonda kar maskeli polisler balyoz ve kalkanları kullanarak katıldı. Operasyon yapılan mahallelerin ara sokaklarında ise zaman zaman silah sesleri duyuldu. Operasyon sonucunda 4’ü 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 17 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltına alınan şüphelilerin Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü belirtildi.

İl merkezinde 26 gözaltı

Şırnak il merkezinde de çok sayıda polisin katıldığı operasyonda 26 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Savcılığın soruşturma kapsamında 80 kişilik bir listenin bulunduğu ve operasyonlarda evlerinde bulunmayan 37 kişinin de aranmasına devam edildiği kaydedildi.

Yetkililer, "operasyonun seçim günü eylem hazırlığı içerisinde olan ve daha önce bazı sokak eylemlerine katılan kişilere yönelik yapıldığını", operasyon sırasında bazı şüphelilerin kaçtıklarını açıkladı.