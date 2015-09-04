T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şırnak'ta uzman çavuşun bindiği taksiye saldırı: Şoför can verdi, asker ağır yaralı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

04 Eylül 2015 15:08

Şırnak’ta uzman çavuşun bindiği taksiye açılan ateş sonucu sürücü hayatını kaybetti, uzman çavuş ise ağır yaralandı.

Olay, Şırnak şehir merkezinde sabah saatlerinde medyana geldi. Aynı zamanda taksicilik yaptığı belirtilen Atatürk Mahallesi muhtarı, şehir merkezinde yolcu olarak aldığı uzman çavuşu istediği yere götürmek için yola çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, seyir halindeyken arabaya açılan ateş sonucu aracın şoförü hayatını kaybetti, uzman çavuş ise ağır yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

pkksaldırıhaberateş açıldıtaksişoför

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24