Şırnak'ta uzman çavuşun bindiği taksiye saldırı: Şoför can verdi, asker ağır yaralı

Şırnak’ta uzman çavuşun bindiği taksiye açılan ateş sonucu sürücü hayatını kaybetti, uzman çavuş ise ağır yaralandı.

Olay, Şırnak şehir merkezinde sabah saatlerinde medyana geldi. Aynı zamanda taksicilik yaptığı belirtilen Atatürk Mahallesi muhtarı, şehir merkezinde yolcu olarak aldığı uzman çavuşu istediği yere götürmek için yola çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, seyir halindeyken arabaya açılan ateş sonucu aracın şoförü hayatını kaybetti, uzman çavuş ise ağır yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.