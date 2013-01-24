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Şırnak'ta 'taziye yürüyüşü'ne müdahale

Polis, taş atan göstericileri gaz bombası kullanarak dağıttı....

24 Ocak 2013 18:29

Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde BDP'lilerin PKK'lının taziyesine katılmak için izinsiz yapmak istediği yürüyüşe polis müdahale etti.

Polis, taş atan göstericileri gaz bombası kullanarak dağıttı. Hakkari 'nin Çukurca İlçesi'nde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen ve dün Silopi'de defnedilen PKK 'lı Agit Şengil'in taziyesine BDP 'liler yürüyüş düzenleyerek katılmak istedi.

BDP'li ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 150 kişi, BDP önünden yürüyüşe geçerken polis İstiklal Caddesi üzerinde önlerini kesti.

Polis, grubun dağılmasının istedi ve aksi halde müdahale edileceğini söyledi. Grup yürümekte ısrar edince polis barikat kurarak yolu kesti. BDP Şırnak İl Başkanı Bekir Kadar, polis yetkilileriyle yaptığı görüşmede izin verilmesini istedi. Bu sırada gerginlik çatışmaya dönüştü. Polis gaz bombası ile müdahalede bulundu. Bu sırada çevrede bulunan bazı grupların da polise taşlı saldırıda bulunduğu görüldü.

Müdahale ile ara sokaklara dağılan göstericilerle polis arasında kovalamacalar yaşandı.

 

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