Şırnak’ta PKK’nın tuzakladığı bomba patladı; 1 polis şehit oldu

Şırnak’ta 14 Mart'tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte başlayan operasyonlar kapsamında bugün güvenlik güçlerinin girdiği bir evde PKK’lıların tuzakladığı bomba patladı ve bina çöktü. Çökmede 1 asker şehit olurken 8 güvenlik görevlisi de yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Şırnak'ta güvenlik güçlerinin girdiği evde PKK'lıların tuzakladığı bombayı patlatması sonucu 8 güvenlik görevlisi yaralandı.

Ambulanslarla Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 1 özel harekat polis memuru, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Hastanede tedavi süren 7 güvenlik görevlisinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

