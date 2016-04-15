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Şırnak’ta PKK’nın tuzakladığı bomba patladı; 1 polis şehit oldu

Bombanın patlamasıyla 7 güvenlik görevlisi

Fotoğraf: Arşiv

15 Nisan 2016 19:56

Şırnak’ta 14 Mart'tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte başlayan operasyonlar kapsamında bugün güvenlik güçlerinin girdiği bir evde PKK’lıların tuzakladığı bomba patladı ve bina çöktü. Çökmede 1 asker şehit olurken 8 güvenlik görevlisi de yaralandı. 

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Şırnak'ta güvenlik güçlerinin girdiği evde PKK'lıların tuzakladığı bombayı patlatması sonucu 8 güvenlik görevlisi yaralandı.

Ambulanslarla Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 1 özel harekat polis memuru, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Hastanede tedavi süren 7 güvenlik görevlisinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.
 

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