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Şırnak'ta PKK'dan roketatarlı saldırı: 3 şehit, 1 yaralı (2)

GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA Şırnak'ta PKK terör örgütünün üs bölgesine yaptığı saldırıda 3 askerin şehit olmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı

16 Nisan 2018 17:51

GENELKURMAY\'DAN AÇIKLAMA
Şırnak\'ta PKK terör örgütünün üs bölgesine yaptığı saldırıda 3 askerin şehit olmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığı\'ndan açıklama yapıldı. Yazılı olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, \"16 Nisan 2018 tarihinde Şırnak/Şenoba Kuyu Tepe Üs Bölgesine, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.\"

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