Şırnak'ta PKK mevzilerine hava operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak'taki Akçay Halis Tepe Üs bölgesine uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonrasında düzenlenen hava operasyonunda, iki adet Doçka mevziinin imha edildiğini açıkladı.

Genelkurmay'ın internet sitesinde yapılan açıklama şu şekilde:

"Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristler tarafından, Şırnak / Akçay Halis Tepe Üs Bölgesine uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunulmuştur. Yapılan silahlı saldırıya, unsurlarımız tarafından anında karşılık verilmiştir.

Bilahare, iki adet F-16 uçağı ile Bölücü Terör Örgütü hedeflerine, hava harekâtı düzenlenmiştir. İcra edilen hava harekâtı ile, bölgede tespit edilen Bölücü Terör Örgütüne ait iki Doçka mevzii imha edilmiştir."