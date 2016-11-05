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Yaşam

Şırnak'ta patlama; 2 çocuk öldü!

Şırnak Valiliği: Patlayıcının bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden döşenip gizlendiği değerlendirilmesi yapıldı

05 Kasım 2016 17:43

Şırnak'ın Gündoğdu Mahallesi'nde PKK'lıların önceden döşeyip gizlediği iddia edilen bir bombanın patlaması sonucu meydana gelen patlamada 2 çocuk öldü, 4 çocuk yaralandı.

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "İlimiz merkezinde bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden döşenip gizlendiği değerlendirilen bir patlayıcının patlaması sonucu 6 çocuğumuz yaralanmıştır. Çocuklarımız hemen Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılmışlar ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 çocuğumuz hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden çocuklarımıza Allah'tan rahmet, yaralı çocuklarımıza acil şifalar, ailelerine sabırlar diliyoruz. Konu ile ilgili inceleme başlatılmıştır" dendi.

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