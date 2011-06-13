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Şırnak'ta patlama

Şırnak kent merkezinde ses bombasından kaynaklandığı tahmin edilen patlamada, 6’sı ağır 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

13 Haziran 2011 03:00

T24 - Şırnak kent merkezinde ses bombasından kaynaklandığı tahmin edilen patlamada, 6’sı ağır 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, BDP’li bir grubun seçim sonuçlarını kutladığı sırada ses bombası olduğu tahmin edilen patlamada, 10 kişi yaralandı.

Yaralananlardan Cengiz Dabak, Mehmet Nuri Altan, Fırat Sadık, Kazım Acar ve kimliği belirlenemeyen 2 kişinin durumlarının ağır olduğu, diğer 4 kişinin ise hafif yaralandığı belirtildi.

Yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Soruşturma sürüyor. 



 

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