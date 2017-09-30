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Şırnak'ta operasyon: 6'sı ölü, 7 terörist etkisiz hale getirildi (2)

BİR TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Şırnak Valiliği, Bestler-Dereler bölgesinde güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonlarda, bugün 1 teröristin daha öldürüldüğünü açıkladı

30 Eylül 2017 22:44

BİR TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Şırnak Valiliği, Bestler-Dereler bölgesinde güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonlarda, bugün 1 teröristin daha öldürüldüğünü açıkladı. Etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7\'ye çıktığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
\"İlimiz merkez Bestler-Dereler bölgesinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarına karşı 29.09.2017 tarihinde başlatılan operasyon kapsamında, bugün (1) bayan BTÖ mensubu daha silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Böylece sözkonusu operasyonda etkisiz hale getirilen BTÖ mensubu sayısı (1) sağ, (6) ölü olmak üzere toplamda (7) olmuştur.\"

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