T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şırnak'ta mezarlık bölgesinde tüfekler ve el bombası bulundu

ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK merkez Balveren beldesindeki mezarlık bölgesinde, güvenlik güçlerinin aramaları sırasında, kayalıkların arasına gizlenmiş 3 kalaşnikof tüfek, 6 şarjör, 180 fişek ve 1 el bombası ele geçirildi

15 Ocak 2018 20:00

ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK merkez Balveren beldesindeki mezarlık bölgesinde, güvenlik güçlerinin aramaları sırasında, kayalıkların arasına gizlenmiş 3 kalaşnikof tüfek, 6 şarjör, 180 fişek ve 1 el bombası ele geçirildi.
Şırnak Valiliği\'nden Balveren beldesinde ele geçirilenler ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: 
\"Yapılan istihbari  çalışmalar neticesinde; 15 Ocak 2018 tarihinde ilimiz merkez ilçesi Balveren Belde Mezarlığı bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca icra edilen operasyon kapsamında, kayalıklar arasına gizlenmiş halde; 3 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 6 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet el bombası, 180 adet kaleşnikof piyade tüfeğine ait fişek ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHABalverenValiliğiOcakBalveren Belde MezarlığıJandarma KomutanlığıBölgede

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24