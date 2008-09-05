T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Şırnak'ta mayınlı tuzak: 3 şehit

PKK’lıların mayınlı pususunda 2’si asker 3 kişi şehit oldu. Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesinde dün arama - tarama faaliyetinde bulunan güvenlik güçlerine PKK&rsquo

05 Eylül 2008 03:00

Aliyazıcıoğlu’nun şehit olduğu haberi Trabzon’daki ailesini yasa boğdu. Anne Birsen Aliyazıcıoğlu, “Yüreğimiz yandı, ancak yine de vatan sağ olsun” dedi. Güzel’in Alanya’daki ailesi de acı haberi öğrenince yıkıldı. Baba Kazım Güzel, “En son 2 gün önce ablasını aramış. Ona, ‘Babam beni arasın’ demiş. Çarşıya gidip kontör alamadığım için oğlumu arayamamıştım. Belki helallik isteyecekti. Acımız büyük. Vatan sağolsun” diye konuştu. Öte yandan, Genelkurmay’ın sitesindeki duyuruya göre, Hakkâri’de teröristlerce tuzaklanmış patlayıcının patlamasıyla bir güvenlik görevlisi şehit oldu.
Bu arada Siirt’in Baykan ilçesinde dün akşam güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında çıkan çatışmada, 3 asker yaralandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24