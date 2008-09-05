Şırnak'ta mayınlı tuzak: 3 şehit

Aliyazıcıoğlu’nun şehit olduğu haberi Trabzon’daki ailesini yasa boğdu. Anne Birsen Aliyazıcıoğlu, “Yüreğimiz yandı, ancak yine de vatan sağ olsun” dedi. Güzel’in Alanya’daki ailesi de acı haberi öğrenince yıkıldı. Baba Kazım Güzel, “En son 2 gün önce ablasını aramış. Ona, ‘Babam beni arasın’ demiş. Çarşıya gidip kontör alamadığım için oğlumu arayamamıştım. Belki helallik isteyecekti. Acımız büyük. Vatan sağolsun” diye konuştu. Öte yandan, Genelkurmay’ın sitesindeki duyuruya göre, Hakkâri’de teröristlerce tuzaklanmış patlayıcının patlamasıyla bir güvenlik görevlisi şehit oldu.

Bu arada Siirt’in Baykan ilçesinde dün akşam güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında çıkan çatışmada, 3 asker yaralandı.



