-Şırnak'ta mayın patlaması ŞIRNAK (A.A) - 13.08.2011 - Şırnak'ın Şenoba beldesinde teröristlerce iki ayrı noktada yola döşenen mayının patlaması sonucu 1 asker hafif yaralandı. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Şırnak-Şenoba karayolunda mayın araması yapan ve yol emniyeti alan jandarma birimlerine yönelik farklı iki noktada terör örgütü mensuplarınca daha önceden yerleştirilen mayınların patladığı bildirildi. Meydana gelen patlamada bir erin hafif şekilde yaralandığı kaydedilen açıklamada, bölgede gerekli emniyet tedbirleri alınarak faillerin yakalanmasına yönelik çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.