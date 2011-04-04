-ŞIRNAK'TA MAYIN PATLAMASI: 6 YARALI ANKARA (A.A) - 04.04.2011 - Şırnak'ın İdil ilçesi Mağara Jandarma Karakolu yakınlarında mayının patlaması sonucu 2 subay ve 4 jandarma uzman çavuş yaralandı. Genelkurmay Başkanlığı internet sitesindeki açıklamaya göre, 2 Nisanda Şırnak'ın İdil ilçesi Mağara Jandarma Karakolu yakınlarında güvenlik güçlerince icra edilen faaliyet sırasında basma düzeneği ile tuzaklanmış el yapımı mayın patladı. Patlama sonucu, 2 subay ve 4 jandarma uzman çavuş yaralandı. Yaralı personel hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan idari ve adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.