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ŞIRNAK'TA MAYIN PATLAMASI: 6 YARALI ANKARA (A.A)

04 Nisan 2011 17:08

-ŞIRNAK'TA MAYIN PATLAMASI: 6 YARALI ANKARA (A.A) - 04.04.2011 - Şırnak'ın İdil ilçesi Mağara Jandarma Karakolu yakınlarında mayının patlaması sonucu 2 subay ve 4 jandarma uzman çavuş yaralandı.  Genelkurmay Başkanlığı internet sitesindeki açıklamaya göre, 2 Nisanda Şırnak'ın İdil ilçesi Mağara Jandarma Karakolu yakınlarında güvenlik güçlerince icra edilen faaliyet sırasında basma düzeneği ile tuzaklanmış el yapımı mayın patladı.  Patlama sonucu, 2 subay ve 4 jandarma uzman çavuş yaralandı. Yaralı personel hastanede tedavi altına alındı.  Olayla ilgili başlatılan idari ve adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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