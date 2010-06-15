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Şırnak'ta mayın patlaması: 1 şehit 3 yaralı

Şırnak Uludere'de mayın patladı: 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

15 Haziran 2010 03:00

T24- Şırnak'ın Uludere İlçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin arazayi tuzakladığı mayının patlaması sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.


Uludere İlçesi'nin Irak sınırı kesiminde güvenlik güçleri arama tarama faaliyetlerini sürdürürken, askerler PKK'lı teröristlerin daha önceden araziye döşediği mayına bastı. Mayını infilak etmesi sonucu 1 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı.


Yaralı askerler helikopterle Şırnak Askeri Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Bölgede teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan hava destekli operasyonlar sürdürülüyor.

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