Şırnak'ta mayın patlaması: 1 şehit 3 yaralı

T24- Şırnak'ın Uludere İlçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin arazayi tuzakladığı mayının patlaması sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.



Uludere İlçesi'nin Irak sınırı kesiminde güvenlik güçleri arama tarama faaliyetlerini sürdürürken, askerler PKK'lı teröristlerin daha önceden araziye döşediği mayına bastı. Mayını infilak etmesi sonucu 1 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı.



Yaralı askerler helikopterle Şırnak Askeri Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Bölgede teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan hava destekli operasyonlar sürdürülüyor.