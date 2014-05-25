Şırnak'ta mayın patladı: 2 yaralı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde inşaatı süren karakola kum taşıyan 2 kamyonun geçişi sırasında daha önceden yola döşenen mayın patlatıldı. Mayının patlaması sonucu yaralanan 2 şoför Beytüşşebap Devlet hastanede tedavi altına alınırken, bölgede operasyon başlatıldı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Beytüşşebap ilçesine 5 kilometre uzaklıkta yapılan karakol inşaatına bugün kum taşıyan ve yanlarında güvenlik amaçlı 2 zırhlı askeri araç bulunan 2 kamyonun toprak yoldan geçişi sırasında daha önce PKK'lılarca yola döşenen el yapımı mayın uzaktan kumanda ile patlatıldı. Patlama sonucu 2 kamyonda büyük hasar oluşurken, şoförler yaralandı. Yaralanan şoförler Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırılırken, bölgede operasyon başlatıldı.

Söz konusu bölgede daha öncede karakol inşaatına kum taşıyan şoförlerin tehdit edilmesi nedeniyle kamyonlara zırhlı askeri araçların eşlik ettiği belirtildi. Yaşanan patlamada askeri araçların hasar görmediği belirtildi.