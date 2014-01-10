Şırnak'ta köy korucusu evinin önünde öldürüldü

Şırnak'ta bir geçici köy korucusu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şırnak'ta geçici köy korucusu, evli ve 3 çocuk babası Hasan Caner (44), Dicle Mahallesi Zümrüt Sokak'taki evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Olaya ilişkin olarak konuşan Geçici Köy Korucuları Federasyonu Başkanı Ata Altın, "Bu çözüm süreci başladığından beri 6. şehidimiz" dedi.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan Caner, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çok sayıda ekibin sevk edildiği olay yerine İl Emniyet Müdürü Avni Usta da geldi.

'İnfaz edilecek korucular listesi hazırlandı'

Olayın ardından konuşan Geçici Köy Korucuları Federasyonu Başkanı Ata Altın, infaz edilecek köy korucuları listesi hazırlandığını iddia ederek, "Bu çözüm süreci başladığından beri 6. şehidimiz. Terör örgütü tarafından yapıldığını gayet iyi biliyoruz." Altın, ayrıca çözüm süreci sürerken PKK'nın silaha başvurmasını şaşkınlık içinde izlediklerini belirtti.

Altın ayrıca, tehdit mektupları aldıklarını belirterek, gönderilen mektupları hükümete ilettiklerini söyledi.