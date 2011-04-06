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ŞIRNAK'TA İZİNSİZ GÖSTERİ ŞIRNAK (A.A)

06 Nisan 2011 22:28

-ŞIRNAK'TA İZİNSİZ GÖSTERİ ŞIRNAK (A.A) - 06.04.2011 - Şırnak'ta izinsiz gösteri yapan gruba, polis müdahalede etti. Olaylarda 3 polis memuru yaralandı, 2 kişi de gözaltına alındı. BDP İl binası önünde toplanan bir grup, Ömer Kabak Meydanı'na kadar yürüdü. Grup, burada açıklama yaptıktan sonra terör örgütü lehine slogan atan 2 kişiyi polis gözaltına almak isteyince gerginlik yaşandı. Taşla saldıran gruba, polis biber gazı ile müdahale etti. Atılan taşlardan dolayı yaralanan 3 polis memuru, Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis memurları tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olaylarla ilgili 2 kişi ise gözaltına aldı. BDP İl Başkanı Abit İke, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Sarı ile görüşerek, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi. Sarı ise gözaltına alınanların pankart açarak taş attıklarını söyledi. Gözaltına alınanların serbest bırakamayacaklarını anlatan Sarı, ancak en kısa süre içerisinde adliyeye sevk edeceklerini bildirdi. Daha sonra grup, BDP İl Başkanı Abit İke ve İl Genel Meclis Başkanı Leyla Birlik'in katılımıyla oturma eylemi yaptı. Öte yandan, atılan biber gazından Gazipaşa İlköğretim Okulundaki öğrencilerin etkilindiğini ifade eden bir öğretmen, Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Sarı ile görüştü.

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