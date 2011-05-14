-ŞIRNAK'TA İKİ AYRI OPERASYON ANKARA (A.A) - 14.05.2011 - Güvenlik güçlerince, Şırnak'ın Uludere ilçesinde yürütülen iki ayrı operasyonda, toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgi notunda, son günlerde bölücü terör örgütünün, TSK birliklerine yönelik taciz ve sızma eylemlerinin yoğunlaştığı belirtilerek, Nisan ayı başından bugüne kadar gerçekleşen bu tarz 13 eylemde, güvenlik güçlerinde herhangi bir zayiat meydana gelmediği kaydedildi. Bu kapsamda 12/13 Mayıs 2011 gecesi, Şırnak ili Uludere ilçesi güneyinde, Türkiye-Irak sınırında sınır güvenliğini sağlamakla görevli bir üs bölgesine hudut ötesinden yaklaşan kalabalık bir terörist grup tarafından sızma teşebbüsünde bulunulduğu, üs bölgesinde bulunan güvenlik güçleri tarafından sızma teşebbüsünde bulunan teröristlerin tespit edilmesi sonucu, teröristlerle sıcak temas sağlanarak bulundukları mevkilerin destek silahlarıyla ateş altına alındığı bildirildi. Sızma teşebbüsünde başarısız olan teröristlerin kaçış istikametlerinin, bölgeye sevk edilen silahlı helikopterler ve üs bölgesinde bulunan destek silahları ile ateş altına alındığı, aynı zamanda bölgenin özel birliklerle de takviye edildiği ifade edildi. Aralıklarla devam eden çatışmalar sonucu 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, teröristlerle birlikte 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği (15 adet şarjör ve 450 adet mermisi ile birlikte), 2 adet Biksi makineli tüfek (300 adet mermisi ile birlikte), 4 adet RPG-7 roketatar, 26 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 30 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1 adet Doçka uçaksavar silahı (250 adet mermisi ile birlikte), 39 adet el bombasının ele geçirildiği belirtildi. 13/14 Mayıs 2011 gecesi ise Şırnak ili Uludere ilçesi güneyinde, Türkiye-Irak sınırında sınır güvenliğini sağlamakla görevli bir başka üs bölgesine de hudut ötesinden yaklaşan teröristler tarafından taciz ve sızma teşebbüsünde bulunulduğu, sızma teşebbüsünün erkenden fark edilmesi sonucu bölücü terör örgütü mensupları ile çatışma çıktığı, bölgedeki unsurların silahlı helikopter ve birliklerle takviye edildiği anlatıldı. Çıkan çatışma sonucu 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.