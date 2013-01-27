Şırnak'ta halı sahanın üzerine istinat duvarı çöktü; 6 kişi öldü

Şırnak'ta aşırı yağış sonrası meydana gelen heyelanda yaklaşık 10 kişi toprak altında kaldı. Toprak altında kalan 6 kişinin cesedine ulaşılırken, 3 kişi sağ kurtarıldı.

Olay akşam 20:00 sıralarında, Atatürk Mahallesi'ndeki Uğur Spor Tesisleri'ndeki halı sahanın istinat duvarında toprak kayması sonucu çökme meydana geldi.

Gün içerisinde aşırı yağışların etkisiyle, kayan toprak kütlesi, yamaç kenarında bulunan futbol sahasını kapladı.

O esnada, saha çevresinde bulunan yaklaşık 10 kişi heyelan sonucunda çöken istinat duvarının altında kaldı.

'6 kişi öldü'

İstinat duvarının çökmesinin ardından, saha içerisinde ve seyirci bölümünde bulunan kişilerden 6'sı yaşamını yitirirken, 3 kişi sağ kurtarıldı. Görgü tanıklarının iddiasına göre, olay anında, seyirci bölümünde olduğu iddia edilen 1 kişinin daha toprak altında kaldığı ve kendilerine henüz ulaşılamadığı öne sürüldü.