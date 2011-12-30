Şırnak'ta hava operasyonu: 35 sivil öldü!

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Demirtaş: Kendi halkını katleden yönetimin meşruiyeti yoktur



Valilik: 35 kişi öldü, 1 kişi yaralandı



3 cenaze Malatya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi







Belediye Başkanı: Cesetler yanmış



Genelkurmay'dan açıklama

TÜRK Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları dün gece Irak sınırında PKK’ya yönelik hava operasyonu gerçekleştirdi. İnsansız Hava Araçları (İHA) ve termal kameralar Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Ortasu Köyü’nün karşısında sınırın Irak tarafında kalabalık bir grubu saptayınca, önce bölge karakolundan taciz ateşi açıldı. Hemen ardından havalanan F-16 savaş uçakları bölgeyi bombaladı. Şırnak Valisi Vahdettin Özkan, saat 23.00 sıralarında başlayan bombardımanda 35 sivilin öldüğünü açıkladı.Ölenlerin Ortasu ve Gülyazı köylerinden Irak’a kaçak mazot getiren 18- 20 yaşlarındaki kişiler olduğu öne sürüldü.Şırnak Valiliği Kriz Merkezi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, ''Irak'ın ilimiz Uludere ilçesine yakın sınırında gerçekleştirilen hava harekâtı sonucunda 35 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştır. Konu ile ilgili gerekli adli ve idari tahkikat başlatılmıştır'' denildi.Operasyonda ölenlerden üçünün cenazesi, Şırnak Devlet Hastanesi'nden Malatya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Ölen şahısların yakınlarının verdiği bilgiye göre, geçimlerini Irak'tan Türkiye'ye kaçak getirdikleri akaryakıttan sağlayan köylüler, dün gece saatlerinde Irak sınırındaki operasyonlarda vuruldu. Ölenlerden 3'ü, Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada savcının incelemesinin ardından Malatya'ya sevk edildi.Bombardıman bölgesinden 4 ceset Şırnak Devlet Hastanesi’ne getirilirken, birçok yanmış ceset de köylüler tarafından traktör ve katır sırtlarında Ortasu Köyü’ne getirildi. Yetkililer olayın Irak topraklarında meydana geldiğini iddia ederek soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.Uludere Belediye Başkanı Fehmi Yaman da bombaların F-16 savaş uçaklarından atıldığını belirterek cesetlerde ağır yanıklar olduğunu söyledi.Genelkurmay Başkanlığı operasyonla ilgili internet sitesinde saat 12.00 sıralarında bir açıklama yayınladı.Açıklamada şöyle denildi:

1. Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi harekatı, TBMM tarafından 17 Ekim 2007 tarihinde kendisine verilen ve birer yıllık sürelerle yenilenen yetki gereği sürdürülmektedir.

2. Terör örgütü elebaşılarının son dönemde verdikleri kayıplar için gruplara misilleme talimatı verdikleri ve bu doğrultuda özellikle sınır ötesinde Sinat-Haftanin’e takviye maksadıyla çok sayıda terörist gönderildiği bilgisi alınmıştır.



3. Çeşitli kaynaklardan alınan istihbarat ve yapılan teknik analizler sonucunda, içlerinde örgüt elebaşılarının da bulunduğu terörist grupların bölgede bir araya geldikleri ve sınır hattındaki karakol ve üs bölgelerimize yönelik saldırı hazırlığı içinde oldukları anlaşılmış ve ilgili birlikler ikaz edilmiştir.



4. Geçmişte bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırılarda, teröristlerin, kullandığı ağır silah, cephane ve patlayıcıları yük hayvanları ile Irak’tan getirerek sınırdan içeri soktukları, teslim olan terörist ifadelerinden bilinmektedir.



5. Bölücü terör örgütü mensuplarının, Irak Kuzeyinden gelerek hududumuza yakın karakol ve üs bölgelerimize eylem yapacağına dair istihbaratın artması üzerine, keşif ve gözetleme gayretleri sınır boylarında artırılmıştır. Bu kapsamda, 28 Aralık 2011 günü saat 18.39’da, Irak sınırları içinde hududumuza doğru bir grubun hareket halinde olduğu İnsansız Hava Aracı görüntüleri ile tespit edilmiştir.



6. Grubun tespit edildiği bölgenin teröristler tarafından sıkça kullanılan bir yer olması ve geceleyin hududumuza doğru bir hareketin tespit edilmesi üzerine hava kuvvetleri uçakları ile ateş altına alınması gerektiği değerlendirilmiş ve saat 21.37-22.24 arasında hedef ateş altına alınmıştır.



7. Olayın meydana geldiği yer, bölücü terör örgütünün ana kamplarının konuşlu olduğu, sivil yerleşim bulunmayan, Irak kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesidir.



8. Olay hakkında idari ve adli inceleme ve işlemler devam etmektedir."