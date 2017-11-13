Şırnak'ta hava destekli operasyonda 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ta Bestler-Dereler bölgesinde 4 Kasım tarihinde başlanan ve hava desteğiyle sürdürülen operasyon kapsamında bugün PKK\'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak Valiliği sürdürülen operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

\"4 Kasım 2017 tarihinde İlimiz Bestler-Dereler bölgesinde icrasına başlanılan Şehit İstihbarat Binbaşı Koray Onay operasyonu kapsamında; 13 Kasım 2017 günü yakın hava desteği de sağlanarak gerçekleştirilen operasyon neticesinde 4 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir.\"

