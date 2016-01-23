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Şırnak'ta emniyet müdürlüğüne roketatarlı saldırı

Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, PKK'lıların yaralanarak kaçtığı öğrenildi

23 Ocak 2016 10:52

Şırnak'ın İdil İlçesi'nde, PKK tarafından akşam saatlerinde emniyet müdürlüğüne roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

DHA’nın haberine göre; Şırnak’ın İdil ilçesinde bulunan Yeni Mahalle’deki İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne, akşam saat 20.20 sıralarında PKK’lılar tarafından roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü’nde görevli güvenlik güçlerinin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıkarken, PKK’lılar karanlıktan yararlanıp kaçtı. Elektriğin kesildiği ilçede, güvenlik güçlerinin operasyonları devam ediyor. 

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