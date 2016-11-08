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Şırnak'ta DBP'li belediye başkanı tutuklandı

İdil Belediye Meclis üyesi Adem Temiz ve Sırtköy Beldesi Belediye Başkanı Nuri Akman tutuklandı

08 Kasım 2016 21:26

Şırnak'ın İdil İlçesinde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İdil'e bağlı Sırtköy Beldesi Belediye Başkanı DBP'li Nuri Akman ve İdil Belediye Meclis üyesi Adem Temiz tutuklanarak cezaevine konuldu.

İdil Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında 1 hafta önce Şırnak'ta gözaltına alınan DBP'li İdil'in Sırtköy Belde Belediye Başkanı Nuri Akman ile İdil Belediye Meclis üyesi Adem Temiz, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi. Akman ile Temiz, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle sevk edildikleri Şırnak Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

Sırtköy Beldesi'ne kayyım

 

İdil Kaymakamı Ersin Tepeli, Sırtköy'de belediye başkanlığına kayyum olarak atandı.

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