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Şırnak'ta bomba yüklü araçla saldırı girişimi

Şırnak'ta asker ve korucuların nöbet tuttuğu gözetleme kulesine saldırı girişiminde bulunuldu

10 Haziran 2016 22:29

Şırnak merkeze bağlı Dağkonak köyü mevkisinde bulunan askeri gözetleme kulesine PKK’lılar tarafından bombalı araçla saldırı girişimi, askerin erken müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

sözcü'nün haberine göre; Şırnak-Uludere karayolunun 7'inci kilometresinde bulunan asker ve korucuların nöbet tuttuğu gözetleme yerine bugün saat 17.30 sıralarında PKK'lılar tarafından bombalı araç ile saldırı girişiminde bulunuldu.

Askerlerin aracı fark etmesi olası bir faciayı önlenirken, bomba yüklü araç patlatılarak etkisiz hale getirildi.

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda asker sevk edildi.

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