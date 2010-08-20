-ŞIRNAK'TA BİR TERÖRİST TESLİM OLDU ANKARA (A.A) - 20.08.2010 - Şırnak'ta bir teröristin teslim olduğu bildirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine dün saat 15.45'te teslim oldu. Erzincan'ın Kemah ilçesi Beşikli köyü bölgesinde de, güvenlik güçlerince dün yapılan faaliyet esnasında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanmış bir el yapımı mayın bulunarak imha edildi.