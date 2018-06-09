Şırnak'ta bir polis şehit oldu

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde sabaha karşı çıkan çatışmada bir polis şehit oldu. Çatışmada yaralanan özel harekat polisi Said Uslu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bugün saat 04.00 sıralarında Bestler-Dereler bölgesindeki Kaval Dağı'nda arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine PKK üyelerince ateş açıldı. Açılan ateşe güvenlik güçleri anında karşılık verdi. Çıkan çatışmada özel harekat polisi Said Uslu ve bir asker yaralandı.

Yaralanan polis memuru Said Uslu bölgeden helikopterle alınıp Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 29 yaşındaki Uslu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.



Polis memuru Said Uslu'nun cenazesi, 23'üncü Jandarma Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenle memleketi Tokat'a gönderildi.



