Şırnak'ta bir çocuk yerde bulduğu patlayıcı infilak edince hayatını kaybetti

Şırnak’ın İdil İlçesi’nde 16 Şubat’ta kazılan hendekleri kapatmak, barikatları kaldırmak ve PKK’lıları etkisiz hale getirmek için getirilen sokağa çıkma yasağı 31 Mart’tan itibaren saat 04.30 ile 21.00 arasında kaldırıldı. İlçede operasyonların yapıldığı Turgut Özal Mahallesi’ne bir hurdacı bugün hurda toplamaya gitti. İddiaya göre, hurdacıyı gören Müslüm İlhan adlı çocuk, elindeki bir cismi satmak istedi. Hurdacının cismi satın almayacağını söylemesi üzerine Müslüm İlhan, elindeki cismi hızla yere attı. Yere düşen cisim şiddetli bir şekilde patlarken, çocuk olay yerinde ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından İdil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Müslüm İlhan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, Turgut Özal Mahallesi’nde 13 Nisan günü de bulduğu cismin patlaması sonucu 4 yaşındaki Hidayet Tek, yaşamını yitirmişti.