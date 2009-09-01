Şırnak'ta aşiret kavgası: 4 ölü

Şırnak'ın Silopi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.



İlçe merkezinde iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmaya aileler de katılınca, tartışma büyük bir kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada Leyla Yavuz, Mehmet Didmin, Hüseyin Kasımoğlu ve Orhan Ediz yaşamını yitirdi. Kavgada 14 kişi de yaralanırken hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.Yaralılar, Silopi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

