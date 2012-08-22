Şırnak'ta 6 PKK'lı öldürüldü

Şırnak'ta önceki gece polis merkezine saldırı düzenledikten sonra Namaz Dağı'na kaçtıkları belirlenen PKK'lılardan altısı çıkan çatışmada öldürüldü.

Şırnak’ta önceki gece Şehit Mehmet İşler Polis Karakolu’na roketatarlı saldırı düzenleyen ve 1 polis memurunun yaralanması neden olan PKK ’lıları etkisiz hale getirmek için polis ve jandarma özel harekat timleri tarafından ortak operasyon düzenlendi.

Saldırının ardından Namaz Dağı’na kaçtıkları belirlenen PKK ’lılara yönelik hava destekli düzenlenen operasyonda bugün PKK'lılarla sıcak temas sağlandı.

Yaklaşık 10 kişi oldukları belirtilen PKK ’lılarla çıkan çatışmada 6 PKK ’lı öldürüldü. Bölgede diğer PKK ’lıları etkisiz hale getirmek için operasyonların sürdüğü belirtildi. (Mehmet Selim Yalçın/ Radikal)