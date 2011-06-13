-ŞIRNAK'TA 4 KİŞİ TABURCU EDİLDİ ŞIRNAK (A.A) - 13.06.2011 - Şırnak'ta dün akşam meydana gelen patlamada yaralanan 9 kişiden 4'ü taburcu edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün akşam Şırnak'ta bağımsız milletvekili adaylarını destekleyen bir grubun BDP il binasının önünde toplanarak, seçim sonuçlarını kutlamak amacıyla havai fişek, torpil gibi materyal kullanarak çeşitli gösteriler düzenlediği hatırlatıldı. Dağılım sonrası bir grubun Ömer Kabak Meydanı'nda havai fişek atarak kutlamalara devam ettiği sırada patlama meydana geldiği, patlamada 9 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralılardan 4'ünün taburcu edildiği, 5'inin tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi. Diyarbakır'da tedavisi devam eden yaralının sağ el parmakları ve avucunda parçalanma meydana geldiği, ayrıca karın ve göğüs bölgesinden de yaralandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: ''Başından yaralanan ve ileri tedavi merkezinde tedavi görmesi gereken bir yaralı askeri helikopterle Batman'a sevk edilmiştir. Olay yerinde elde edilen ilk bulgulara göre patlamanın piyasadan kolay temin edilebilen havai fişek veya torpil benzeri materyallerin bir araya getirilmesiyle yapılan patlayıcının infilak etmesinden kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Patlama sonucunda oluşan infial sonucunda, bugüne kadarki kepenk kapatma eylemlerine uymayan ve olay yerinin yakınında bulunan 2 iş yeri, kalabalıktaki maskeli kişilerce taşlı ve molotofkokteylli saldırı sonucunda kullanılamaz hale getirilmiş ve yakılmaya çalışılmıştır. Patlama sonucu yaralanan kişiler Şırnak Devlet Hastanesine sevk edilmişler ancak yaralılarla gelen kalabalık bir grup burada emniyet tedbiri alan polis ve diğer kamu görevlilerine taşlı saldırıda bulunmuş ve hastanede maddi hasar meydana gelmiştir. Hastanenin önündeki olay esnasında asayiş şube müdürü başından taşlarla ciddi şekilde yaralanmış ve tedavi altına alınmıştır. Kalabalığın taşla saldırısının devam etmesi üzerine orantılı güç kullanılarak grup dağıtılmıştır. Kutlamaları bahane ederek ilimizin huzur ortamını bozmak için yapılan bu eylem ve saldırıların faillerinin tespit edilmesine yönelik her türlü inceleme ve araştırma Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde sürdürülmektedir.''