Şırnak'ta 3 PKK'lı ölü ele geçirildi

ŞIRNAK,(DHA)- ŞIRNAK Valiliği, Bestler-Dereler bölgesinde sürdürülen operasyonda bu sabah saatlerinde PKK\'lı 3 teröristin ölü ele geçirildiğini açıkladı.

Şırnak Valiliği, bölgede operasyona 4 Kasım 2017 cumartesi tarihinde başlandığını açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:

\"İlimiz Bestler-Dereler bölgesinde icrasına başlanılan Şehit İstihbarat Binbaşı Koray Onay Operasyonu kapsamında; 12 Kasım 2017 günü Nimet Tepe bölgesinde tespit edilen sığınağın çevresinde sağlanan sıcak temas sonucu 3 bölücü terör örgütü mensubu daha ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir.\"