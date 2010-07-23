T24 LogoT24 Logo
Gündem

ŞIRNAK'TA 21 KİLO PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ ANKARA (A.A)

23 Temmuz 2010 19:49

-ŞIRNAK'TA 21 KİLO PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - Şırnak'ta teröristlere ait 21 kilo patlayıcı ele geçirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Şırnak'ın Uludere ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçlerince dün 10.00'da yapılan faaliyet esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarına ait, 21 kilo 600 gram A-4 plastik patlayıcı, 24 el yapımı patlayıcı madde düzeneği, 11 bin 200 kalaşnikof piyade tüfeği mermisi, beş bin 340 BKC makineli tüfek mermisi bulundu. Bulunan patlayıcı madde ve düzenekler imha edildi. Duyuruya göre, bölücü terör örgütünün Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir terörist de, Şırnak'ın Silopi ilçesinde dün 16.20'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Mardin'in Savur ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçlerince dün 15.00'te yapılan faaliyet esnasında da, bölücü terör örgütü mensuplarına ait, 125 kalaşnikof piyade tüfeği mermisi ile muhtelif örgütsel doküman ele geçirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24