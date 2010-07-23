-ŞIRNAK'TA 21 KİLO PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - Şırnak'ta teröristlere ait 21 kilo patlayıcı ele geçirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Şırnak'ın Uludere ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçlerince dün 10.00'da yapılan faaliyet esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarına ait, 21 kilo 600 gram A-4 plastik patlayıcı, 24 el yapımı patlayıcı madde düzeneği, 11 bin 200 kalaşnikof piyade tüfeği mermisi, beş bin 340 BKC makineli tüfek mermisi bulundu. Bulunan patlayıcı madde ve düzenekler imha edildi. Duyuruya göre, bölücü terör örgütünün Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir terörist de, Şırnak'ın Silopi ilçesinde dün 16.20'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Mardin'in Savur ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçlerince dün 15.00'te yapılan faaliyet esnasında da, bölücü terör örgütü mensuplarına ait, 125 kalaşnikof piyade tüfeği mermisi ile muhtelif örgütsel doküman ele geçirildi.