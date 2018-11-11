Şırnak'ta 2 şehit

Şırnak’ın Gabar Dağı bölgesindeki PKK saldırısında 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Şırnak'ta PKK’lılar tarafından el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'ya yönelik operasyonun sürdüğü Gabar Dağı bölgesi Görmeç kırsalında güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında örgüt üyelerince döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
Patlamada 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Yaralı askerler, helikopterle götürüldükleri Şırnak Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.