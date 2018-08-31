Şırnak'ta 14,5 kilo 'eroin' ele geçirildi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK’ta, İl Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri, kent merkezinde narkotik köpekleriyle birlikte yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan araç içerisinde, \'zula\' diye tabir edilen bölmelerde toplam 14 kilo 400 gram eroin ele geçirdi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerinin \'Ağır\' isimli narkotik köpekle birlikte, kaçakçılık suçları ve terörizm finansmanına yönelik yol kontrolü uygulaması yaptı. Milli Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında yapılan uygulama sırasında, Uludere istikametinden gelen araç durdurularak arama yapıldı. Araçta yapılan aramada, araç döşemesinin içerisine zulalanmış 28 paketten oluşan toplam 14 kilo 400 gram eroin ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

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