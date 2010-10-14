-ŞIRNAK'TA 10 KALAŞNİKOF PİYADE TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ ANKARA (A.A) - 14.10.2010 - Şırnak'ta teröristlere ait 10 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesinin dağlık kesimlerinde güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalar sırasında teröristlerce araziye saklanan 10 kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 4 şarjör ile 611 mermi, 1 Kannas keskin nişancı tüfeği dürbünü ile bu tüfeğe ait 5 şarjör ve 47 mermi ele geçirildi. Öte yandan İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde ise terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir kişi yakalandı. Söz konusu kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.