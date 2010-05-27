Şırnak'ta 1 asker şehit oldu 3 asker yaralandı

T24 - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Andaç köyü kırsalında dün gece teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.



Andaç Köyü'nde dün akşam geç saatlerde tespit edilen kalabalık terörist grubu ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.



Askeri yetkililerin verdiği bilgilere göre ilk belirlemelere göre, 1 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı.



Karanlıktan faydalanarak kaçmaya çalışan teröristlerin yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.



Bu arada şehit olan asker için bugün Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda cenaze töreni düzenlenecek.





Mardin'de de 1 terörist yakalandı



Mardin'in Midyat-Nusaybin ilçeleri arasındaki dağlık kesimde de bir terörist sağ olarak yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, bölgede arazi arama tarama faaliyetleri yürütengüvenlik güçleri, bu sabah erken saatlerde bir teröristi sağ olarak yakaladı.



Teröristle birlikte 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, el bombaları, çok sayıda şarjörve 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan teröristin sorgusu sürüyor.







