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Yaşam

Şırnaklı terör mağdurlarına 7 milyon TL ödeme

14 Eylül 2009 21:59

Şırnak'ta Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması’ kanunu kapsamında, terör mağdurlarına 7 milyon 36 bin 484 TL ödeme yapılacak.

Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, kanun kapsamında zarar tespit komisyonuna, İçişleri Bakanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nden 7 milyon 36 bin 484 TL.’nin gönderildiği belirtildi. Gelen ödeneğin, 326 kişiye ait olduğu belirtilen açıklamada, 207 dosyanın Silopi İlçesi’nin Üçağaç Köyü’ne, 103 dosyanın Cizre’nin Bağlarbaşı Köyü’ne ve 16 dosyada bireysel başvuru yapan kişilere ait olduğu belirtildi. Açıklamada hak sahiplerine paranın en kısa sürede ödeneceği kaydedildi,

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