Şırnaklı iki şehidin ailesine devlet ödünç madalyası verildi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından Şırnaklı iki şehit için gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve beratı, Vali Mehmet Aktaş tarafından düzenlenen törenle ailelerine verildi.

Cumhurbaşkanlığı\'nca Şırnaklı Şehit Jandarma Er Mehmet Halil Barkın ve Şehit Emniyet Teknisyen Yardımcısı Mehmet Sadık Altürk\'e verilmek üzere gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve beratı için valilik toplantı salonunda tören düzenlendi. Törene Vali Mehmet Aktaş, 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Çakırsöğüt 1\'inci Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, kurum müdürleri ve şehit yakınlara katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstikal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan\'ın gönderdiği mesajın okunmasının ardından, şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı sinevizyon gösterisi sırasında aileler gözyaşlarına hakim olamadı.

Törende konuşan Vali Aktaş, 1071\'den beri Anadolu topraklarının çeşitli saldırılara maruz kaldığını ve tüm saldırıların bertaraf edildiğini belirterek, \"Çok uzun yıllar boyu, asırlar boyu Haçlı seferlerine maruz kaldık. Ama Allah\'ın izni ile bunları bertaraf ettik. Yine Kurtuluş Savaşı\'nda ve öncesindeki Çanakkale savaşında yine yedi düvel bir araya geldi. Bizleri bu aziz topraklardan atmak için bize saldırdılar. Ama yine aziz milletimiz ve kahraman ecdadımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün önderliğinde, yine büyük bir destan yazarak bu hainlere kalleşlere, dış düşmanlara gerekli dersi verdiler, yurdumuzu düşmanlardan temizlediler\" dedi.

\'HAÇLI SEFERLERİ İLE BAŞARILI OLAMAYANLAR, PKK\'YI DEVREYE SOKTU\'

Haçlı seferleri ile başarıyla ulaşamayan devletlerin, PKK terör örgütünü devreye soktuğunu ifade eden Vali Aktaş; \"Bu sefer içimizdeki hainleri örgütleyerek, onlarla birlikte bize saldırdılar. Şırnakımız\'ın da içinde bulunduğu bu bölgede, ağırlıklı olarak yaklaşık 30-35 yıldır bölücü bir ihanetle mücadele ediyoruz. Bizi kardeş kavgasına düşürmeye, bölmeye, parçalamaya niyetlenmiş bir şer şebekesi ile mücadele ediyoruz. Ve Allah\'ın izni ile o mücadeleyi de kazandık. Fakat bu mücadele sırasında da bu iki kardeşimizin şehit olduğu gibi çok sayıda şehit verdik, gazilerimiz oldu. Bunda da başarılı olamayanlar farklı bir örgütü, farklı bir ihanet şebekesini devreye soktular. Yine uzun yıllar içimize yerleştirdikleri FETÖ\'cü hainleri, FETÖ\'cü teröristleri harekete geçirdiler. 15 Temmuz\'da büyük bir ihanetle karşı karşıya kaldık. Ama bütün bir halk, millet olarak yine kol kola verdik. Omuz omuza bu hainlere gerekli dersi verdik\" diye konuştu.

\'ORDUMUZ AFRİN\'DEKİ HAİNLERE DE GEREKLİ DERS VERECEKTİR\'

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'de başlatılan operasyona da değinen Vali Aktaş şöyle konuştu:

\"Suriye\'de bize komşu olan bölgelerde, bize komşu olan coğrafyalarda, yine bu bölgede bölücü terör örgütünün uzantısını organize ettiler. Onları silahlandırdılar. Onlarla üstümüze gelmeye çalıştılar. Ama yine buna da geçit vermedik, vermiyoruz. Allah\'ın izni ile biliyorsunuz kahraman ordumuz 20 Ocak\'ta Afrin\'de Zeytin Dalı Operasyonu adı altında büyük bir operasyona girişti. Allah\'ın izni ile orda da kahraman ordumuz büyük bir destan yazacak ve ordaki hainlere de gerekli dersi verecektir.\"

Yapılan konuşmaların ardından şehit jandarma er Mehmet Halil Barkın\'ın babası Mehmet Sait Barkın ve şehit emniyet teknisyen yardımcısı Mehmet Sadık Altürk\'ün annesi Hatice Altürk\'e Vali Mehmet Aktaş tarafından Devlet Övünç Madalyası ve beratı verildi.



FOTOĞRAFLI