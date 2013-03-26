Şırnaklı çocuklara eski aşı yapılmış!

Şırnak ve ilçelerinde bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla dağıtılan 5'li karma aşının kullanım tarihinin geçtiği ortaya çıktı.

Sağlık görevlilerinin son anda fark edip, tutanakla iade ettiği aşılardan 9 kişiye uygulandığı belirlendi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Bayram Kaplan'ın haberine göre, Şırnak İl Halk Sağlığı Merkezi Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü, kent merkezi ve ilçelerdeki bir çok sağlık merkezine 4 Mart günü bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek amacıyla 5'li karma (difteri, tetanoz, asellüler boğmaca, ınaktive çocuk felçi, HIB) aşısı dağıtıldı. Dağıtılan aşılar birçok merkezde çocuklara uygulanırken Cizre 2 No'lu Aile Sağlık Merkezi'ndeki görevliler, aşıların kullanım tarihinin geçtiği fark etti. Bunun üzerine merkezde aşı uygulaması durdurulurken, görevliler aşıları iade edip tutanak tuttu. Tutanakta, şöyle denildi:



"04.03.2013 tarihinde İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi tarafından Cizre Toplum Sağlığı Merkezi'ne 150 adet (yüzelli) son kullanma tarihi geçmiş 5'li karma aşısı verilmiştir. 2 No'lu Aile Sağlık Merkezi'ne (ASM) 60 adet bu aşılar teslim edilmiş olup aşıların 05.03.2013 tarihinde son kullanma tarihinin geçtiği fark edilip, 51 adedi geri toplanmış 9 adet aşı ASM personeli tarafından uygulanmıştır. İş bu tutanak tarafımızdan tutanak altına alınmıştır."

Şırnak İl Sağlık Müdürü Dr.Ahmet Barış, aşıların yenileneceğini belirterek, "Aşıların sağlık açısından sakıncası yoktur. Aşıların yapıldığı çocuklar izlenmektedir. Endişelenecek bir durum yoktur. Bir ay sonra tekrar 9 kişiye aşı yapılacaktır.Yapılan aşıların tarihi geçmesi zarar vermez" dedi.

Şırnak İl Halk Sağlığı Müdürü Dr.Muhsin Hayyam Elçi, konuyla ilgili idari soruşturma başlattıklarını söyledi. Elçi, "Sağlık Bakanlığı ile temasa geçerek konuyu aktardık. Yapılan aşıların tarihi geçtiği için yararı yoktur, fakat zarar vermemektedir. Aşı yapılan 9 kişi ile görüşülmüştür. Kalan ve tarihi geçmiş bütün aşılar toplanmıştır. Bunlara 1 ay sonra tekrar doğru aşı uygulanacaktır" dedi.