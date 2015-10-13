T24 LogoT24 Logo
Politika

Şırnak'ın İdil ilçesinde iki sandığın yeri değiştirildi

İlçe Seçim Kurulu'nun kararı Belediye hoparlöründen halka duyuruldu

13 Ekim 2015 16:55

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), daha önce güvenlik gerekçesiyle sandık ve seçmen taşınmaları ile ilgili verilen kararları iptal ederken, Şırnak'ın İdil İlçesi'nde Seçim Kurulu, 2 mahallede bulunan iki okulda oy kullanan seçmenlerin yine aynı mahallede bulunan başka okullarda oy kullanması yönünde karar verdi. İlçe Seçim Kurulu'nun kararı Belediye hoparlöründen halka duyuruldu.
 

İdil İlçe Seçim Kurulu tarafından halka duyurulması amacıyla Belediye 'ye gönderilen yazıda, "1 Kasım 2015 tarihinde yapılacak olan 26. dönem Milletvekili genel seçimlerinin 12.10.2015 gün ve 33 sayılı kararı gereği ile seçmenlerin oylarını kolaylıkla kullanabilmeleri amacıyla Yeni Mahallede bulunan Fatih İlköğretim Okulu'nda oylarını kullanacak olanlar, Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda, Turgut Özal Mahallesi Bener Cordan İlköğretim Okulu'nda oy kullanacak olanlar Atatürk İlköğretim Okulu'nda oylarını kullanabilecektir. İlgililere ilanen duyurulur" denildi...
İdil'de Belediye hoparlöründen bugün halka duyurulan kararın, "Seçim işlerinin düzenli yürütülmesi" gerekçesiyle alındığı belirtilirken, söz konusu mahallelerin bazı sokaklarında hendeklerin kazıldığı ve barikatların bulunduğu öğrenildi. 

ETİKETLER

şırnakidilseçimsandıkysk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24