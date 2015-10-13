Şırnak'ın İdil ilçesinde iki sandığın yeri değiştirildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), daha önce güvenlik gerekçesiyle sandık ve seçmen taşınmaları ile ilgili verilen kararları iptal ederken, Şırnak'ın İdil İlçesi'nde Seçim Kurulu, 2 mahallede bulunan iki okulda oy kullanan seçmenlerin yine aynı mahallede bulunan başka okullarda oy kullanması yönünde karar verdi. İlçe Seçim Kurulu'nun kararı Belediye hoparlöründen halka duyuruldu.



İdil İlçe Seçim Kurulu tarafından halka duyurulması amacıyla Belediye 'ye gönderilen yazıda, "1 Kasım 2015 tarihinde yapılacak olan 26. dönem Milletvekili genel seçimlerinin 12.10.2015 gün ve 33 sayılı kararı gereği ile seçmenlerin oylarını kolaylıkla kullanabilmeleri amacıyla Yeni Mahallede bulunan Fatih İlköğretim Okulu'nda oylarını kullanacak olanlar, Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda, Turgut Özal Mahallesi Bener Cordan İlköğretim Okulu'nda oy kullanacak olanlar Atatürk İlköğretim Okulu'nda oylarını kullanabilecektir. İlgililere ilanen duyurulur" denildi...

İdil'de Belediye hoparlöründen bugün halka duyurulan kararın, "Seçim işlerinin düzenli yürütülmesi" gerekçesiyle alındığı belirtilirken, söz konusu mahallelerin bazı sokaklarında hendeklerin kazıldığı ve barikatların bulunduğu öğrenildi.