Şırnak'ın İdil ilçesinde 3 polis hayatını kaybetti

Şırnak'ın İdil ilçesinde zırhlı araçlarının geçişi sırasında PKK tarafından yola döşendiği bildirilen patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucu 3 polis hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 polis de yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre, saldırı dün 23.30 sıralarında meydana geldi.

Patlamada yaralanan polisler helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü, 3 polis hastanede hayatını kaybetti.

DHA, İdil'de PKK ile güvenlik güçleri arasında çatışmaların sabah saatlerine kadar devam ettiğini aktardı.

Eş zamanlı olarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na da roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendiği bildirildi. DHA, takviye olarak bölgeye giden polis zırhlı aracına da roketli saldırıda bulunulduğunu belirtti.