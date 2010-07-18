Şırnak'a havaalanı kurulacak

T24- Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Düzova köyü yakınlarındaki Şırnak Havalanının temeli, düzenlenen törenle atıldı. Törene katılan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, adını Hazreti Nuh'tan alan insanlık tarihi kadar köklü Şırnak'ta temelini attıkları havaalanını iki yıla kalmadan hizmete sunacaklarını bildirdi.



Yıllık 500 bin yolcu kapasiteli modern havaalanı inşa edeceklerini kaydeden Yıldırım, şöyle dedi:

''Göreve geldiğimiz 2003 yılından bu yana Şırnak'a modern bir havaalanı yapmak hep aklımızdaydı. İnsanımızı uçakla tanıştırmak, uçağa binmeyi imtiyaz olmaktan çıkarıp ihtiyaç haline getirmek en büyük hedeflerimizden biri oldu. 81 vilayetin tamamına havaalanı yapmak arzusundayız. Şimdi bana 'geç olmadı mı' diyorlar. Ben de diyorum ki biz geç kalmadık, 80 yıldır bu ülkeyi halka inmeden yönetenler geç kaldı.''

RANTİYEYİ KALDIRDIK, ŞANTİYEYİ KURDUK

Cizre'nin dünya edebiyatına mal olmuş Ahmedi Hani'nin Mem U Zin hikayesine değinen Yıldırım, ''O Zamanlar Cizreli delikanlı Mem'in Zin ile yuva kurmasına karşı çıkanlar vardı, bugün de var. O Zamanlar Cizre beylerinin çevresinde halkı birbirine düşürmek için uğraşanlar, kandan medet umanlar, çatışmadan medet umanlar, kavgadan medet umanlar vardı, bu günde var. Bunların varlığı mazeretimiz olmaz. Her şeyin mazereti olur, bu ülke insanının topuğuna taş değmesinin, burnunun kanamasının mazereti olamaz. Akan kanın mazereti olamaz'' diye konuştu. Yıldırım, Şırnak'a 79 yılda yapılan duble yolun sadece 25 kilometre olduğunu kendilerinin yedi yılda 110 kilometre bölünmüş yol yaptıklarını bildirerek, söyle devam etti: ''Şırnak'ı şantiye haline getirdik. Rantiyeyi kaldırdık şantiyeyi kurduk. Cizre-Şırnak yolunun yarısını bölünmüş yol yaptık, 2011 yılı içerisinde de tamamını bölünmüş yol yapıyoruz. Yol vermeyen, bel vermeyen Cudi'yi tünellerle geçiyoruz. Biz yolları açıyoruz, hızlı tren getiriyoruz. Havaalanlarını yapıyoruz. Denizciliği geliştiriyoruz. Milletimizin yolunu kendi yolumuz biliyoruz. Bütün bunları yaparken maalesef adalet yolları demokrasi yolları patikada kaldı. Şimdi önümüzde 12 eylül var bu yolu da siz açacaksınız. 12 Eylül rejiminden, darbe sonrası yönetimlerden, olağanüstü uygulamalardan Türkiye çok çekti'' diye konuştu.

