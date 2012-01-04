-Şırnak Valisi'nden Uludere Kaymakamı'na ziyaret ULUDERE (A.A) - 04.01.2012 - Şırnak Valisi Vahdettin Özkan, Uludere Kaymakamı Naif Yavuz'u ziyaret etti. Beytüşşebap Kaymakamı İhsan Selim Baydaş ve kanaat önderleri ile Uludere ilçesine gelen Özkan, Irak sınırındaki olayda hayatını kaybeden 35 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunduğu sırada bir grubun saldırısına uğrayan ve dün görevine başlayan Kaymakam Yavuz'u makamında ziyaret ederek ''geçmiş olsun'' dileğinde bulundu. Özkan burada yaptığı açıklamada, Kaymakam Yavuz'u ziyaret etmek amacıyla Uludere'ye geldiklerini belirterek, tüm halkın Yavuz'a yönelik olayı kınadığını söyledi. Uludereli vatandaşlarla Kaymakam Yavuz'un acısını paylaştıklarını ifade eden Özkan, ''Maddi ve manevi olarak her zaman Yavuz'un yanındayız. Yaşanan olayı kimse tasvip etmiyor. Talihsiz ve olumsuz bir görüntü oldu. Bu olayın Uluderelilerle alakası yok. Yaptıklarının farkında olmayan bazı gençlerin kötü niyetli kişiler tarafından kullanıldığını biliyoruz. Bunların cenaze sahiplerinden habersiz yönlendirildiği bir atmosfer olmuştur. Bu konuda adli makamlar gerekeni yapıyor. Uludere halkı ile kaymakamımıza sahip çıkacağız'' dedi. Özkan, devletin bütün kurumlarının gereken inceleme ve soruşturmayı yapacağını belirtti.