T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şırnak Valisi'nden Uludere Kaymakamı'na ziyaret ULUDERE (A.A)

04 Ocak 2012 21:03

-Şırnak Valisi'nden Uludere Kaymakamı'na ziyaret ULUDERE (A.A) - 04.01.2012 - Şırnak Valisi Vahdettin Özkan, Uludere Kaymakamı Naif Yavuz'u ziyaret etti. Beytüşşebap Kaymakamı İhsan Selim Baydaş ve kanaat önderleri ile Uludere ilçesine gelen Özkan, Irak sınırındaki olayda hayatını kaybeden 35 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunduğu sırada bir grubun saldırısına uğrayan ve dün görevine başlayan Kaymakam Yavuz'u makamında ziyaret ederek ''geçmiş olsun'' dileğinde bulundu. Özkan burada yaptığı açıklamada, Kaymakam Yavuz'u ziyaret etmek amacıyla Uludere'ye geldiklerini belirterek, tüm halkın Yavuz'a yönelik olayı kınadığını söyledi. Uludereli vatandaşlarla Kaymakam Yavuz'un acısını paylaştıklarını ifade eden Özkan, ''Maddi ve manevi olarak her zaman Yavuz'un  yanındayız. Yaşanan olayı kimse tasvip etmiyor. Talihsiz ve olumsuz bir görüntü oldu. Bu olayın Uluderelilerle alakası yok. Yaptıklarının farkında olmayan bazı gençlerin kötü niyetli kişiler tarafından kullanıldığını biliyoruz. Bunların cenaze sahiplerinden habersiz yönlendirildiği bir atmosfer olmuştur. Bu konuda adli makamlar gerekeni yapıyor. Uludere halkı ile kaymakamımıza sahip çıkacağız'' dedi. Özkan, devletin bütün kurumlarının gereken inceleme ve soruşturmayı yapacağını belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24