Şırnak Valisi ve kolordu komutanından, lideri vurulan Jirki aşiretine "geçmiş olsun" ziyareti

Şırnak Valisi Ali İhsan Su ve Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Temel, 11 Nisan’da Beytüşşebap ilçesinde PKK'lılar tarafından vurulduğu iddia edilen ve saldırı sonucu yaralanan Jirki aşiretinin lideri olarak tanınan Tahir Adıyaman'ı ziyaret etti. Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman’ın vurulmasına ilişkin PKK'dan "ilgimiz yok" açıklaması gelmişti. Adıyaman’ın vurulmasından sonra Hakkari’de Jirki aşireti’ne mensup bir grup basın açıklaması yaparak, "Bizler aşiret olarak bunun intikamını alacağız" demişti.

PKK'dan Jirki aşiretinin vurulan lideriyle ilgili açıklama

Hürriyet’te yer alan habere göre, Vali Su, Korgeneral Temel, Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe, Şırnaklı Tatar ailesinin ileri gelenlerinden Aslan Tatar ile birlikte Beytüşşebap ilçesinin Ayvalık köyünde yaşayan Jirki aşiretinin temsilcisi olarak tanınan Tahir Adıyaman'a (65) geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Aşiret olarak 32 yıldır örgüt ile mücadele ettiklerini belirten Adıyaman, bundan böyle de mücadelede etmeye devam edeceklerini söyledi.

Adıyaman 11 Nisan'da gerçekleşen saldırıyla ilgili şunları anlattı:

"Olay günü PKK'lı teröristler yol kesip kimlik kontrolü yapıyordu, biz de aracımızla ilçeye gidiyorduk, PKK'lılar lise öğrencilerinin de içinde bulunduğu otobüsteki bazı kızları dağa götürmek için girişimde bulunduğu sırada bizi fark ettiler ve ateş etmeye başladılar. Aracımızla geri geri uzaklaşmak istediğimiz sırada bir kayaya çarptık, oğlum ve yanımdaki korumalarım ateşe karşılık verdi. Yaklaşık 10 dakika çatışma sürdü. Teröristler sivilleri kendilerine kalkan yapıp oradan gasp ettikleri bir otomobil ile uzaklaştı. Ayağıma iki kurşun isabet etti, beni acilen başka bir araçla köye getirdiler."

Adıyaman, "Aile olarak terörle mücadelede 100'ün üzerinde şehit verdik, mücadelemize devam edeceğiz. Aşiret olarak biz devletimizin yanındayız, devletimize inanıyoruz. İnşallah bu bela bitecek, bölge yeniden huzurlu günlere dönecek" diye konuştu.

Şırnak Valisi Ali İhsan Su da Adıyaman'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Terörün son bulmasıyla bölgede önemli projeler hayata geçecek. İlçenin ekonomisinin güçlenmesini sağlayacağız. Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu olabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Yenilen yemeğin ardından Vali Su ve beraberindekiler ilçeden ayrıldı.

Olay nasıl olmuştu?

Jirki aşireti lideri ve bölgenin en önemli korucu başlarından biri olan Tahir Adıyaman, 11 Nisan’da Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine 5 kilometre mesafede bulunan İkinci Köprü Mevkii'nde özel aracıyla seyir halindeyken saldırıya uğramıştı. Açılan ateşte Tahir Adıyaman yaralanırken, yanındaki korucular da karşı ateş açmıştı.

Olaydan bir gün sonra Hakkari’de Jirki aşiretine mensup bir grup, basına açıklama yapmıştı. Grup adına açıklama yapan Jirki aşiretinin Hakkari’deki ileri geleni Mehmet Adıyaman, "Bizler aşiret olarak bunun intikamını alacağız" demişti. Adıyaman, “Bundan sonra bizim aşiret ile PKK’lılar arasında ip kopmuştur. Bizden insanlık adına bir şey beklemesinler” demişti. PKK’nın bütün Kürtleri imha ettiğini de söyleyen Adıyaman, "Yüksekova’daki insanları muhacir duruma düşürdüler. Silopi, Cizre, Diyarbakır’da onlar Kürtleri imha ettiler” ifadelerini kullanmıştı.

Jirki aşiretinin Hakkari ve Şırnak'ta 20 binin üzerinden üyesi bulunurken, büyük bölümü de köy koruculuğu yapıyor.