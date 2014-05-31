Şırnak Valisi: Başbakan Erdoğan ve Abdullah Öcalan'ı takdirle karşılıyorum

Şırnak Valisi Hasan İpek, "Çözüm sürecini bu aşamaya getiren Başbakanımız Tayyip Erdoğan’ı ve bu konuda ciddi gayretleri olan Abdullah Öcalan’ı takdirle karşıladığımı belirtmek istiyorum. Halkın bu yoğun ilgisine hiç kimse karşı çıkmasın istiyorum" dedi.

Şırnak Valisi Hasan İpek, 10’uncu Uluslararası Tasarım Olimpiyatları proje yarışmasında dünya ikinciliğini kazanan Kumçatı Vali Aydın Arslan Yatılı İlköğretim Okulu öğrencisi Hüseyin Bengi ile Uluslararası Düş Çizgisi Tasarım Olimpiyatı’nda dünya üçüncüsü olan Cizre Kaymakam Mamin Heybet Ortaokulu öğrencisi İbrahim Olurluk’u makamında kabul edip altın ile ödüllendirdi.

Ebubekir Karatoprak’ın DHA’da yer alan haberine göre, "Şırnak’ın çözüm sürecinin nimetlerinden faydalanmaya başladığını" söyleyen Vali İpek, "Eğitimde sporda, kültürde güzel gelişmeler oluyor. Bugün de hem dünya ikincisi ve üçüncüsü gençlerimizi görüyoruz. Güzel düşüncelerle keşifler yapmışlar. Gençlerimizin çocuklarımızın iyi eğitim alması için ve insanlığa faydalı gençler yetişmeleri için çok ciddi gayret sarf ediyoruz" dedi.

Vali İpek, PKK’nın çocukları kaçırdığı iddialarına ilişkin, şunları söyledi:

"Daha önce de açıklamıştım. Yani çocuk yaştaki gençlerin savaşmak için götürülmesi uluslararası sözleşmelere aykırı bir tutumdur. Gençlerimizin dünya başarıları elde etmeleri gerekmektedir. 18 yaşından sonra politika yapmak için önleri açıktır. Yakında bu yaşta seçme ve seçilme hakkına sahip olacaklar inşallah. Bu anlamda gençlerimiz kutluyorum. Bu çözüm sürecini bu aşamaya getiren Başbakanımız Tayyip Erdoğan’a ve bu konuda ciddi gayretleri olan Abdullah Öcalan’ı takdirle karşıladığımı belirtmek istiyorum. Halkın bu yoğun ilgisine hiç kimse karşı çıkmasın istiyorum. Lütfen bin yıllık kardeşliği yeniden tesis etmek için bu güzel adımı devam ettirmelerini temenni ediyorum ve bekliyorum. Şırnak halkı da bekliyor. Kürt halkı bekliyor. Türk halkı bekliyor. Tüm Türkiye ve dostları bunu bekliyor."